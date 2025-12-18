Il 24 e 25 gennaio a San Giorgio su Legnano Campaccio Battocletti dice sì L’azzurra difenderà il titolo

Il 24 e 25 gennaio a San Giorgio su Legnano torna il Campaccio, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di atletica. Nadia Battocletti, protagonista indiscussa della scena, si prepara a difendere il titolo e a continuare il suo straordinario percorso di successi, consolidando il suo ruolo tra le atlete più vincenti del 2023 e puntando a un 2026 ancora ricco di trionfi.

Nadia Battocletti, senza dubbio tra i personaggi sportivi più vincenti dell’anno, spera di replicare e allungare la striscia dei propri successi anche nel 2026. Una prima occasione arriverà subito con l’edizione numero 69 del Campaccio Cross Country, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, come sempre a San Giorgio su Legnano (Milano). L’inizio della storica rassegna sportiva, quest’anno, è stato posticipato di circa tre settimane a causa della concomitanza con i Campionati Mondiali di Cross di Tallahassee (USA), in programma il 10 gennaio, evento che avrebbe precluso la partecipazione di atleti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

