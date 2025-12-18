Nel 2025 abbiamo combattuto contro il tempo, nel 2026 ci affascinerà lo squalo della Groenlandia. Con una longevità che sfiora i 500 anni, questo straordinario predatore diventa simbolo di una nuova ossessione: vivere a lungo, contro ogni previsione. Un’immagine sorprendente che ci invita a riflettere sui limiti e sulle meraviglie della natura.

Il 2025 è stato l'anno in cui tutti abbiamo cercato di non morire

Previsione per il 2026: inizieremo ad adorare lo squalo della Groenlandia. Mentre la longevità si aggira intorno agli 80 anni (imbarazzante, patetico), lo squalo della Groenlandia raggiunge i 250-500 anni, diventando campione della più strana ossessione di quest'anno: non morire. I dati di Google mostrano che, da quando è possibile cercare informazioni su Google, l'interesse per la “longevità” (termine usato nel settore sanitario per indicare qualsiasi sforzo volto a vivere più a lungo) è rimasto fermo a circa un quarto di quello attuale. Ha registrato il suo primo aumento alla fine del 2021, poco dopo che il venture capitalist americano Bryan Johnson ha annunciato il “Progetto Blueprint” (il suo tentativo molto pubblico di sfidare il processo di invecchiamento e forse anche di colmare il vuoto nel suo cuore) e ora ha raggiunto livelli stratosferici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

