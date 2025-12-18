Il 2025 dei vigili del fuoco di Roma Aumentano incidenti sul lavoro e fughe di gas diminuiscono gli incendi

Il 2025 si apre con segnali contrastanti per i vigili del fuoco di Roma: mentre gli incendi e le esplosioni diminuiscono del 4%, aumentano significativamente i soccorsi, i salvataggi e gli interventi legati a incidenti sul lavoro e fughe di gas. Un quadro che evidenzia nuove sfide operative e la necessità di adattarsi alle crescenti emergenze di natura tecnica e industriale, mantenendo alta la prontezza e l’efficienza del corpo.

Incendi ed esplosioni in calo del 4 per cento nel territorio di Roma e provincia ma in aumento i soccorsi e i salvataggi del 15 per cento, gli incidenti sul lavoro (+ 20 per cento) e gli interventi per fughe di gas, fuoriuscite e dispersioni (+ 28 per cento). I dati, degli interventi di questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

2025 vigili fuoco romaVigili del fuoco: comandante di Roma, 'un anno impegnativo' - Incendi ed esplosioni in calo del 4% nel territorio di Roma e provincia ma in aumento i soccorsi e i salvataggi del 15%. ansa.it

