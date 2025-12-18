Il 19 dicembre 3I ATLAS raggiunge la distanza minima dalla Terra | a che ora vedere la cometa in diretta
Il 19 dicembre, alle prime luci dell'alba italiana, il Virtual Telescope Project trasmetterà in diretta la visita ravvicinata della cometa 3I/ATLAS, che raggiungerà la sua distanza minima dalla Terra. Un’occasione unica per gli appassionati di astronomia di osservare da vicino questo spettacolare corpo celeste, grazie alla diretta streaming che permetterà di vivere questo affascinante momento in tempo reale.
Alle 05:00 ora italiana di venerdì 19 dicembre il Virtual Telescope Project (VTP) trasmetterà una diretta streaming per l'osservazione della cometa 3IATLAS. L'oggetto interstellare sarà ripreso nei cieli bui e stellati di Manciano (Toscana). A commentare l'evento l'astrofisico Gianluca Masi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
