Iginio Straffi padre delle Winx ha acquistato la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton
Iginio Straffi, noto per aver creato le amate Winx, ha ampliato il suo impero acquisendo i diritti di Geronimo Stilton. Questa mossa strategica rafforza la presenza del gruppo Rainbow nel mondo dell’intrattenimento, aprendo nuove opportunità creative e commerciali. L’operazione segna un importante passo avanti per l’universo dei personaggi iconici, unendo due brand di successo in un progetto ambizioso.
Il gruppo Rainbow di Iginio Straffi, celebre soprattutto per aver dato vita alle Winx, ha acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, il topino protagonista dell’omonima saga di romanzi ideata dall’autrice Elisabetta Dami. L’operazione va ad inserirsi in un progetto che vuole creare un polo incentrato sull’editoria per ragazzi, ma anche sul cinema, sui contenuti digitali e sulle esperienze dal vivo. Intervistato dall’ Adnkronos, Straffi ha commentato così l’acquisto: «È una grande eccellenza italiana. È un personaggio che ha formato l’immaginario di milioni di bambini in tutto il mondo e che condivide con Rainbow una base di valori molto forte: curiosità, positività, inclusione, desiderio di conoscenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
