Idonei dei concorsi PNRR il PD assuma l’impegno di stabilizzarli Lettera
Gli idonei dei concorsi PNRR rappresentano una risorsa preziosa per il sistema pubblico, ma la loro stabilizzazione rimane ancora una promessa non mantenuta. La lettera di Salvatore Francesco Ciurleo mette in evidenza la necessità urgente di un impegno concreto del PD, affinché si passi dalle parole ai fatti, garantendo certezze e stabilità a chi ha dimostrato competenza e dedizione. La questione non può essere più rimandata.
inviata da Salvatore Francesco Ciurleo - La questione degli idonei continua a essere trattata come un problema secondario, rinviato di decreto in decreto, di annuncio in annuncio. Gli elenchi regionali, presentati come la soluzione definitiva, rischiano invece di rivelarsi l’ennesima illusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
