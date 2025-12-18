Identità Fluenti lungo l’Adda Viaggio tra storia e paesaggio

Scopri l’identità fluida lungo l’Adda, un viaggio tra storia e paesaggio che attraversa luoghi carichi di memoria e tradizione. Dalla Colonna dei Morti di Bagna alle piscinette, i Caraibi brianzoli, e allo storico Molino Colombo nel borgo di Colnago, testimonianze di un passato vivo e radicato. Un percorso che svela il volto autentico di questa terra, tra intercessori celesti e opere che raccontano secoli di storia contadina e industriale.

© Ilgiorno.it - Identità Fluenti lungo l'Adda. Viaggio tra storia e paesaggio Dalla Colonna dei Morti di Bagna, intercessori celesti per i contadini di Cornate, alle piscinette, i Caraibi brianzoli, allo storico Molino Colombo nello stesso posto, nel borgo di Colnago, e in attività da fine Ottocento. Identità Fluenti, il progetto di rilancio dell' Ecomuseo Adda di Leonardo accorpa e regala nuovi itinerari ai turisti fai-da-te e la città è una delle porte dalle quali immergersi nella meraviglia e nella storia. Da qualche giorno è tutto online. E chi deciderà di regalarsi una gita natalizia, potrà andare alla scoperta delle grandi battaglie cornatesi. Le tante croci di ferro spuntate qui nei secoli sono diventate un solo monumento, la Colonna, sulla strada costiera per la frazione Villa Paradiso.

