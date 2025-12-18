Idee che fanno impresa Cna premia il futuro fra tradizione e novità

Cna premia le idee che costruiscono il domani, tra tradizione e innovazione. La quarta edizione del premio Creaimpresa Lab - Imprenditori di domani ha visto la sua presentazione, un’iniziativa che valorizza l’imprenditorialità emergente e stimola la crescita delle imprese del territorio, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese.

È stato presentato ieri mattina il premio Cna ’ Creaimpresa Lab - Imprenditori di domani ’, giunto alla quarta edizione, promosso dall’associazione provinciale in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Le migliori quattro idee imprenditoriali si aggiudicheranno 4 premi da 3.500 euro ciascuno, suddivisi in 1.000 euro in denaro e 2.500 in servizi Cna. Saranno anche assegnati 8 premi aggiuntivi da 750 euro in servizi Cna. Gli aspiranti imprenditori e professionisti interessati possono iscriversi al concorso fino al 17 aprile 2026, presentando la propria idea tramite il modulo disponibile presso gli uffici provinciali dell’associazione o attraverso il sito dedicato (ww. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

