Ics risponde ai sindacati di polizia | Disponibili a dialogo ma le prassi illegittime vanno fermate
Ics si rivolge ai sindacati di polizia sottolineando la disponibilità al dialogo, ma evidenziando l’urgenza di fermare pratiche illegittime. Un rapporto recente conferma l’esistenza di comportamenti irregolari che devono essere riconosciuti e affrontati immediatamente per garantire trasparenza e legalità all’interno delle forze dell’ordine.
“Il rapporto documenta l'esistenza di prassi illegittime, che non possono essere negate e che richiedono di essere riconosciute e interrotte con urgenza”. Nella polemica esplosa nelle ultime ore in merito alla risposta dei sindacati di polizia alle dichiarazioni di Gianfranco Schiavone sul tema. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
