Icardi verso il ritorno in Serie A? Romano svela la verità sulle voci relative all’ex Inter

Le voci su un possibile ritorno di Icardi in Serie A continuano a alimentare le indiscrezioni del mondo del calcio. Romano, esperto del settore, svela la verità dietro queste speculazioni e fa il punto sui club interessati all’attaccante argentino, offrendo chiarezza e aggiornamenti sulla situazione attuale e sulle prospettive future.

© Internews24.com - Icardi verso il ritorno in Serie A? Romano svela la verità sulle voci relative all’ex Inter Inter News 24 : il punto sui club interessati all’argentino. Le speranze di rivedere Mauro Icardi in Serie A si affievoliscono rapidamente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex capitano dell’ Inter non rappresenta una priorità per il Milan, che sta ormai accelerando con decisione per il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Anche la pista Como appare decisamente fredda: il club lariano, pur dovendo sostituire l’infortunato Morata, preferirebbe investire su un profilo più giovane, lasciando di fatto bloccata ogni trattativa per il bomber argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: tutta la verità sulle voci relative ad Agnelli, i convocati per il match contro il Bologna Leggi anche: Luis Henrique Inter, cosa c’è di vero sulle voci di un suo ritorno in Francia già a gennaio? Fabrizio Romano fa chiarezza: non va esclusa quella ipotesi! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan; 40 gol SOLO nel girone di ritorno: i tifosi del Milan spingono per l'arrivo di Icardi; Sportitalia – Icardi, ritorno in Serie A oggi complesso. Ma potrebbe diventare…; Icardi, Zirkzee, Thiago Silva e Insigne: grandi ritorni in serie A. News di calciomercato. Icardi, ritorno in Serie A vicino? Le ultime - Mauro Icardi ha lasciato la Serie A da ormai sei anni, eppure il centravanti argentino viene accostato spesso al nostro ... europacalcio.it

Icardi proposto al Milan: cosa c’è di verso sul ritorno in Serie A - Il Milan si prepara alla finestra invernale con la necessità di aggiungere un centravanti capace di dare ... fantamaster.it

Accordo con Icardi, grande ritorno: c’è l’annuncio - In scadenza il prossimo giugno, Mauro Icardi ha deciso: lascerà il Galatasaray nel prossimo calciomercato invernale. calciomercatonews.com

Con due voluminosi emendamenti l'ex assessore del Carroccio Icardi interviene sulla rete ospedaliera e quella territoriale. Dietro lo spirito di collaborazione tra alleati si staglia la forte impronta leghista sul testo verso il voto facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.