Icardi verso il ritorno in Serie A? Romano svela la verità sulle voci relative all’ex Inter

Le voci su un possibile ritorno di Icardi in Serie A continuano a alimentare le indiscrezioni del mondo del calcio. Romano, esperto del settore, svela la verità dietro queste speculazioni e fa il punto sui club interessati all’attaccante argentino, offrendo chiarezza e aggiornamenti sulla situazione attuale e sulle prospettive future.

Inter News 24 : il punto sui club interessati all’argentino. Le speranze di rivedere Mauro Icardi in Serie A si affievoliscono rapidamente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex capitano dell’ Inter non rappresenta una priorità per il Milan, che sta ormai accelerando con decisione per il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Anche la pista Como appare decisamente fredda: il club lariano, pur dovendo sostituire l’infortunato Morata, preferirebbe investire su un profilo più giovane, lasciando di fatto bloccata ogni trattativa per il bomber argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

