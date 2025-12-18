I vertici di Netflix fanno visita agli studios di Warner Bros le foto del tour scatenano le polemiche online

© Movieplayer.it - I vertici di Netflix fanno visita agli studios di Warner Bros, le foto del tour scatenano le polemiche online La visita di Ted Sarandos e Greg Peters a Burbank, che sembra confermare l'accordo tra le due società, ha suscitato un po' di malumore online. Le foto condivise oggi da Warner Bros Discovery che mostrano una visita allo studio da parte dei leader di Netflix hanno scatenato le reazioni e non poche polemiche online. L'accordo per l'acquisizione della società da parte della piattaforma di streaming, infatti, non è ancora stato ufficializzato, tuttavia il tour sembrerebbe togliere ogni spazio alle speranze della concorrenza. La visita a Burbank WBD ha svelato gli scatti che mostrano l'amministratore delegato David Zaslav mentre accompagna Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEO di Netflix, durante la loro visita a Burbank.

I vertici del colosso cinematografico hanno raccomandato ai loro azionisti di rifiutare l’offerta ostile del gruppo vicino alla Casa Bianca: meglio quella di Netflix - facebook.com facebook

