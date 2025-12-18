i trevallion tolti dal bosco per finire allo zoo

Una famiglia anglo-australiana si trova al centro di una delicata vicenda legale, con i Trevallion tolti dal bosco e trasferiti allo zoo. Separati da quasi un mese, i giudici devono ancora decidere il destino dei bambini, alimentando preoccupazioni e tensioni. La situazione solleva importanti questioni sul benessere familiare e la tutela dei minori in circostanze complesse.

La famiglia anglo-australiana è stata separata quasi un mese fa, ma i giudici ancora non hanno deciso sulla sorte dei bimbi. Osservati da «esperti» come animali in gabbia, mentre le loro informazioni, pure le più riservate, continuano a essere date in pasto ai media. Viene da domandarsi da chi siano davvero danneggiati i bambini del bosco. Dalla famiglia, da papà Nathan e mamma Catherine che li facevano vivere in una antica casa di campagna con bagno esterno? Oppure dalle solerti istituzioni che da qualche tempo li stanno trattenendo in una casa famiglia per il loro «migliore interesse»? La domanda a questo punto è più che lecita. 🔗 Leggi su Laverita.info

