I semiconduttori dominano il 2025 ma il super debito è una scommessa

Nel 2025 i semiconduttori si confermano protagonisti del mercato, con l’indice americano dei chip in forte crescita. Tuttavia, al di là delle speculazioni sulle tendenze, la vera sfida consiste nel individuare chi saprà mantenere rendimenti stabili e duraturi, in un contesto di crescente complessità economica e debitoria. La corsa ai titoli tecnologici richiede attenzione e strategia, più che semplice entusiasmo.

© Laverita.info - I semiconduttori dominano il 2025, ma il super debito è una scommessa L'indice dei chip Usa segna +30% da inizio anno. Al di là delle mode sui titoli, però, bisogna vedere chi riuscirà a garantirsi rendimenti duraturi per remunerare i capitali. Grossi rischi se la domanda di Ia deluderà le attese. Il 2025 conferma i semiconduttori come epicentro dei mercati: il Phlx Semiconductor, l'indice che comprende le 30 maggiori società quotate negli Stati Uniti coinvolte principalmente nella progettazione, distribuzione, produzione e vendita di semiconduttori, è a circa +30% da inizio anno e l'Ia ha spinto diversi titoli su massimi storici, con Nvidia e Tsmc sotto i riflettori.

