Quest'anno, i quartieri hanno avviato progetti concreti per migliorare qualità di vita e comunità. Con investimenti in parchi, sicurezza e aree bimbi, hanno tradotto la partecipazione in azioni tangibili, portando un rinnovato entusiasmo e servizi più attenti alle esigenze di tutti. Un fermento che promette un futuro più vivibile e inclusivo per ogni residente.

© Ilrestodelcarlino.it - I quartieri investono in parchi, sicurezza e aree bimbi

Sono nati quest’anno, hanno iniziato a lavorare in primavera e in pochi mesi hanno trasformato la partecipazione in scelte concrete. I dieci Consigli di quartiere, istituiti dal Comune e operativi da aprile, rappresentano una delle novità più rilevanti del 2025 sul fronte del rapporto tra amministrazione e cittadini. A ciascun quartiere sono state affidate risorse economiche dedicate, da gestire attraverso l’ascolto diretto dei residenti. Ogni quartiere ha potuto contare su 25 mila euro di conto capitale per gli investimenti e su una quota di spese correnti, mediamente compresa tra 3 e 5 mila euro, per sostenere iniziative sociali e di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sicurezza nei parchi, controlli straordinari su 235 aree gioco e 4mila alberi

Leggi anche: Stadio, tramvie e sicurezza: parla Funaro. “Ridarò risorse ai Quartieri e nuovo ruolo ai presidenti”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I quartieri investono in parchi, sicurezza e aree bimbi.

San Benedetto, si accendono le luci anche nei parchi con interventi nei quartieri di periferia: ascoltati i residenti - Soddisfatto il presidente di quartiere Emmanuel Spagnolini: «Questo intervento è il risultato dell’impegno assunto dall’amministrazione durante l’ultima assemblea. corriereadriatico.it

Sit in Azione al Parco del Pineto, 'più sicurezza e decoro' - "Vogliamo riportare al centro delle scelte amministrative il tema della sicurezza e del decoro nei parchi e nei quartieri di Roma, non ci possono essere zone franche. ansa.it

"Macanno quartiere green, ma serve più manutenzione per i parchi" - Viabilità pericolosa, più cura del verde nei parchi anche con giochi per bambini ed aree svago per gli anziani, posti auto per le categorie fragili, il futuro di Casa Cerri e un suo rilancio. ilrestodelcarlino.it

PROGETTO PARCHEGGI BICI ELETTRICHE NEI QUARTIERI E AGEVOLAZIONI IN CENTRO 28052021

Sabato ci vediamo dalle 12 a Piazza delle Gardenie per una Tombolata e un pranzo insieme. È un momento di socialità e discussione su questioni importanti che investono i nostri quartieri e le nostre città! Per il pranzo ci sarà un biryani bengalese e opzioni v - facebook.com facebook