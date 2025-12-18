I pronostici di giovedì 18 dicembre | Supercoppa Italiana e Conference League

Giovedì 18 dicembre si accendono i riflettori sui pronostici di un ricco calendario calcistico, con la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan e l’attenzione sulla Conference League, dove la Fiorentina si prepara a sfidare avversari di rilievo. Due competizioni diverse, ma entrambe cariche di emozioni e sfide decisive, che promettono spettacolo e adrenalina in questa giornata di calcio internazionale.

I pronostici di giovedì 18 dicembre, al via la Supercoppa Italiana con Napoli-Milan, in campo anche la Fiorentina in Conference League Dal duello per il titolo in campionato alla sfida secca di Supercoppa Italiana nella lontana Arabia Saudita, che mette in palio un pass per l'ultimo atto del mini-torneo che ormai da due stagioni va in scena nel paese mediorientale con il format di una Final Four, coinvolgendo quattro squadre e non più solo due. Ma in questo Napoli-Milan prenatalizio c'è in ballo qualcosa in più della qualificazione. Un'eventuale eliminazione potrebbe infatti avere delle ricadute negative anche sulle prossime sfide che attendono i campioni d'Italia e i rossoneri (che giocano la Supercoppa in quanto finalisti dell'ultima edizione della Coppa Italia), rispettivamente terzi e secondi in classifica e separati da un solo punto.

