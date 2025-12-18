I progetti per riaprire l’Arengario Nelle proposte dello studio Boeri spunta pure una passerella di vetro

Nell’assemblea pubblica di Monza, la rinascita dell’Arengario ha preso vita, con proposte innovative dello studio Boeri che includono una passerella di vetro e un nuovo ascensore. Un progetto che mira a valorizzare uno dei simboli più iconici della città, aprendo nuove prospettive di sviluppo e accessibilità. La serata ha coinvolto la comunità, pronta a immaginare un futuro più luminoso e sostenibile per questo storico monumento.

© Ilgiorno.it - I progetti per riaprire l’Arengario. Nelle proposte dello studio Boeri spunta pure una passerella di vetro Il futuro passerà da un ascensore. E a Monza quel futuro ha preso forma, l’altro ieri sera, nella sala conferenze dei Musei civici, gremita per un’assemblea pubblica che ha messo al centro uno dei maggiori simboli della città: l’ Arengario. Due le ipotesi progettuali per il nuovo ascensore, presentate direttamente dallo studio dell’archistar Stefano Boeri, incaricato del progetto. Due idee completamente diverse tra loro, per un monumento che racconta secoli di storia - risale al Duecento - ma che dal maggio 2021 è chiuso al pubblico, prigioniero di barriere architettoniche che ne impediscono una fruizione davvero universale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: L’Arengario di Monza verso la piena accessibilità: ecco i due progetti dello Studio Boeri Leggi anche: Arengario, dopo 4 anni la riapertura è ancora lontana. Le proposte dell’archistar Stefano Boeri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Due progetti dello studio Boeri per riaprire l'Arengario di Monza. Presentati ai Musei Civici, garantiranno l'accessibilità a tutti #ANSA x.com Il direttore da poco confermato a Bergamo, racconta i suoi progetti: «Compito del museo è riaprire spazi di libertà, di dubbio e di “disapprendimento”» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.