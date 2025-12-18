I Piccoli Musici al Sociale per il Concerto di Natale

I Piccoli Musici tornano al Teatro Sociale per il tradizionale “Concerto di Natale”. Un pomeriggio di magia e musica dedicato a celebrare le festività, con le loro esibizioni coinvolgenti e sincere. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, che arricchisce la stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti con un evento pieno di calore e spirito natalizio.

Per la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, domenica 21 dicembre al Teatro Sociale alle 15.30 è in programma il consueto Concerto di Natale dell'ensemble vocale I Piccoli Musici diretto da Mario Mora. Il concerto ha quest'anno un significato particolare, coincidendo con il 40° anniversario della fondazione della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici. Prezzi biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro. In occasione dello spettacolo, grazie alla convenzione tra Fondazione e ATB, sarà possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici urbani per e da Città Alta, presentando il biglietto di ingresso al teatro.

I Piccoli Musici, Scuola di Musica e Coro - Casazza

Al Teatro Sociale, il tradizionale Concerto di Natale avrà quest’anno un significato speciale: coinciderà con il 40esimo anniversario della fondazione della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici. Nata quarant’anni fa come realtà educativa e musicale dedi - facebook.com facebook

