I personaggi anche se con altri nomi ci saranno proprio tutti | le verità di Massimo Lovati sul delitto di Garlasco in un libro

Massimo Lovati rivela che i personaggi del delitto di Garlasco, anche con nomi diversi, saranno presenti in un nuovo libro. La sua dichiarazione lascia spazio a dubbi: si tratta di una provocazione o di una notizia concreta? Un'anticipazione intrigante che alimenta curiosità e discussioni, promettendo di svelare, forse, nuovi dettagli su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Le “verità” di Massimo Lovati diventeranno un libro. Non si capisce se si tratta di uno scherzo o di una notizia reale. Fatto sta che nel classico basculante “dico non dico” stile Lovati è stato il suo legale, Fabrizio Gallo, a lanciare in diretta la novità editoriale. Intervistato da Rita Cavallaro su Il Tempo, Gallo, che difende l’ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, ha voluto spiegare che non si tratterà di un memoir bukowskiano tra bevute e confessioni, ma di un romanzo tra l’autobiografico e il fantascientifico ambientato nel 2750. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

