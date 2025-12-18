I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate moleste e call center | cosa cambia

Arriva una nuova misura per combattere le telefonate indesiderate: i numeri brevi a tre cifre. Quando sullo schermo appare un numero del genere, sapremo che si tratta di un contatto ufficiale di banche, assicurazioni o fornitori di servizi. Questa novità mira a limitare le chiamate moleste e il telemarketing illegale, offrendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle comunicazioni telefoniche quotidiane.

Nuova "mossa" contro il telemarketing illegale e le telefonate moleste. Se sullo schermo vedremo comparire un numero con tre cifre, vorrà dire che dall'altra parte della cornetta c'è la nostra banca, l'assicurazione, il gestore telefonico o energetico, che magari ci stanno contattando per un.

L’AGCOM ha una nuova idea per limitare le chiamate dei call center - Il piano è stato presentato a Repubblica da Laura Aria, una commissaria di AGCOM, e ha come obiettivo quello di aumentare la trasparenza nelle telefonate e di tutelare maggiormente gli utenti. ilpost.it

