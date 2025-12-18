I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate moleste e call center | cosa cambia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una nuova misura per combattere le telefonate indesiderate: i numeri brevi a tre cifre. Quando sullo schermo appare un numero del genere, sapremo che si tratta di un contatto ufficiale di banche, assicurazioni o fornitori di servizi. Questa novità mira a limitare le chiamate moleste e il telemarketing illegale, offrendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle comunicazioni telefoniche quotidiane.

i numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate moleste e call center cosa cambia

© Today.it - I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate "moleste" e call center: cosa cambia

Nuova "mossa" contro il telemarketing illegale e le telefonate moleste. Se sullo schermo vedremo comparire un numero con tre cifre, vorrà dire che dall'altra parte della cornetta c'è la nostra banca, l'assicurazione, il gestore telefonico o energetico, che magari ci stanno contattando per un. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Le nuove regole per i call center contro le telefonate moleste

Leggi anche: Telefonate moleste, aggirato il nuovo blocco Agcom: adesso i call center chiamano dall’estero

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Contro il telemarketing in arrivo i numeri a tre cifre: “Sapremo chi chiama”.

numeri brevi tre cifreStop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati" - Agcom cambia il piano di numerazione per rafforzare la lotta al telemarketing illecito. msn.com

numeri brevi tre cifreL’AGCOM ha una nuova idea per limitare le chiamate dei call center - Il piano è stato presentato a Repubblica da Laura Aria, una commissaria di AGCOM, e ha come obiettivo quello di aumentare la trasparenza nelle telefonate e di tutelare maggiormente gli utenti. ilpost.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.