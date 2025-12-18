I neologismi selezionati dall’Osservatorio della Lingua Italiana raccontano il tempo in cui viviamo Fatti di AI dazi e molto altro

I neologismi emergenti dall’Osservatorio della Lingua Italiana riflettono il nostro tempo, tra intelligenza artificiale, tensioni commerciali e innovazioni sociali. Sono finestre aperte su un mondo in rapido cambiamento, dove le parole diventano chiavi per interpretare le sfide e le evoluzioni della società. Un modo per comprendere meglio le trasformazioni che plasmano il nostro presente e disegnano il futuro.

Sono tanti modi per leggere il tempo in cui viviamo: si possono osservare i grandi eventi politici e sociali che segnano le generazioni; si possono guardare le trasformazioni delle città e delle relazioni. Ma c'è anche un altro modo: si possono osservare le parole che nascono, circolano e si impongono nel linguaggio comune, rivelando valori e sensibilità nuove. È da questa prospettiva che il Libro dell'Anno Treccani 2025, appena pubblicato dall' Istituto della Enciclopedia Italiana, offre una fotografia accurata dei dodici mesi appena trascorsi. Femminicidio è la parola dell'anno secondo Treccani

