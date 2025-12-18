I neologismi selezionati dall’Osservatorio della Lingua Italiana raccontano il tempo in cui viviamo Fatti di AI dazi e molto altro

I neologismi emergenti dall’Osservatorio della Lingua Italiana riflettono il nostro tempo, tra intelligenza artificiale, tensioni commerciali e innovazioni sociali. Sono finestre aperte su un mondo in rapido cambiamento, dove le parole diventano chiavi per interpretare le sfide e le evoluzioni della società. Un modo per comprendere meglio le trasformazioni che plasmano il nostro presente e disegnano il futuro.

X s ono tanti modi per leggere il tempo in cui viviamo: si possono osservare i grandi eventi politici e sociali che segnano le generazioni; si possono guardare le trasformazioni delle città e delle relazioni. Ma c’è anche un altro modo: si possono osservare le parole che nascono, circolano e si impongono nel linguaggio comune, rivelando valori e sensibilità nuove. È da questa prospettiva che il Libro dell’Anno Treccani 2025, appena pubblicato dall’ Istituto della Enciclopedia Italiana, offre una fotografia accurata dei dodici mesi appena trascorsi. Femminicidio è la parola dell’anno secondo Treccani X Il Libro dell’Anno Treccani, le parole del 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Treccani: i neologismi, uno su mille ce la fa - L’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani ha registrato i neologismi scomparsi dopo un periodo di effimero successo: tra questi petaloso, meteorina, tronista e mignottocrazia. panorama.it

“Salviamo la lingua italiana”, il Comune di Castiglion Fiorentino vieta neologismi e parole straniere - Castiglion Fiorentino (Arezzo), 30 gennaio 2025 – No a neologismi, anglicisimi e parole straniere che stravolgano, “danneggiandone bellezza e unicità”, la lingua italiana. lanazione.it

Papa Francesco e la sua lingua italiana creativa, "cocacolizzare" è un nuovo neologismo - L'ecclesialese non c'è più, è andato in pensione lasciando il passo ad una lingua più creativa. ilmessaggero.it

