I Me contro Te si sposano ma il matrimonio è uno show a pagamento fino a 250 euro Scoppia il caso

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Me contro Te hanno deciso di unire le loro vite, ma il loro matrimonio si trasforma in uno spettacolo a pagamento, tra emozioni e marketing. Un evento che mescola romanticismo autentico e strategia pubblicitaria, creando un caso unico nel panorama dello spettacolo italiano. Tra emozioni e business, il loro grande giorno diventa un vero e proprio show, coinvolgendo fan e spettatori in un mix di realtà e intrattenimento.

Un matrimonio ma anche uno show. Una cerimonia vera e propria ma anche una gigantesca operazione di marketing. Un “sì” solenne pronunciato anziché in mezzo agli invitati davanti a un pubblico pagante. I Me contro Te sono finiti nella bufera da quando, qualche giorno fa, hanno annunciato il loro matrimonio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

