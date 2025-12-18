I manoscritti di Ariosto e Tasso in mostra a Roma | da Ferrara un prestito da oltre 1 milione

A Roma, una straordinaria esposizione mette in luce preziosi manoscritti di Ariosto e Tasso, provenienti da Ferrara con un prestito di oltre un milione. I capolavori della letteratura italiana, tra frammenti autografi e testi originali, offrono un’opportunità unica di immergersi nella creatività e nell’eredità dei due grandi autori rinascimentali, celebrando il loro impatto sulla cultura e sulla storia letteraria italiana.

I manoscritti della 'Gerusalemme liberata' di Torquato Tasso e i frammenti autografi dell''Orlando Furioso' di Ludovico Ariosto saranno in mostra a Roma. Richiesto dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dall'Università di Roma La Sapienza, è stato concesso il prestito temporaneo di due fra gli.

