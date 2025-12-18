i legnanesi omaggiano il manzoni

I Legnanesi tornano a incantare il pubblico con una nuova produzione, questa volta dedicata al grande Manzoni. Dopo il successo di “Ricordati il Bonsai”, che ha riempito i teatri di oltre 160.000 spettatori, la compagnia si prepara a regalare un omaggio speciale al genio letterario italiano. Un appuntamento imperdibile che unisce comicità e cultura, portando il pubblico in un viaggio tra tradizione e innovazione.

Dopo lo strepitoso successo di “Ricordati il Bonsai” dello scorso anno, con 156 date e oltre 160.000 persone portate a teatro, i Legnanesi tornano in scena, questa volta per omaggiare il Manzoni. Sia il Manzoni inteso come “Teatro Manzoni”, rendendolo protagonista della commedia, sia Alessandro Manzoni, quel “Lisander” al cui capolavoro si sono ispirati per creare un connubio di divertimento, risate (quelli, con loro, non mancano mai) e un tocco di modernità. Dall’8 gennaio al 22 febbraio, con ben 44 date, Antonio Provasio (la Teresa), Enrico Dalceri (la Mabilia) e Italo Giglioli (il Giovanni) intratterranno il pubblico milanese con lo spettacolo “I Promossi Sposi”,di Mitia Del Brocco. 🔗 Leggi su Panorama.it

