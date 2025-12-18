I ladri rompono la vetrina di un panificio si feriscono a un braccio ma trovano la cassa vuota
Un tentativo di furto improvvisato si trasforma in un’indagine inaspettata: i ladri rompono la vetrina di un panificio con attrezzi di fortuna, ferendosi nel processo. Alla fine, trovano solo la cassa vuota, ma lasciano dietro di sé un dettaglio che potrebbe tradirli: tracce di sangue. Una scena che unisce impulsività e negligenza, lasciando spazio a dubbi e sospetti.
Non dei professionisti ma dei ladri improvvisati che hanno utilizzato "attrezzi di fortuna" per mandare in frantumi la vetrina dell'attività da svaligiare, senza prestare però attenzione a un dettaglio che potrebbe incastrarli: delle tracce di sangue. L'ultimo esercizio commerciale finito nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
