I ladri rompono la vetrina di un panificio si feriscono a un braccio ma trovano la cassa vuota

Un tentativo di furto improvvisato si trasforma in un’indagine inaspettata: i ladri rompono la vetrina di un panificio con attrezzi di fortuna, ferendosi nel processo. Alla fine, trovano solo la cassa vuota, ma lasciano dietro di sé un dettaglio che potrebbe tradirli: tracce di sangue. Una scena che unisce impulsività e negligenza, lasciando spazio a dubbi e sospetti.

