i jalisse pubblicano taratata brano scartato da sanremo 2026

Taratata è il nuovo singolo dei Jalisse, uno dei brani proposti per il prossimo Festival di Sanremo 2026 e bocciato da Carlo Conti. Taratata è il nuovo singolo dei Jalisse in uscita nelle radio il 19 dicembre e su tutti i digital stores, uno dei brani proposti a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo 2026, non accettato per la ventinovesima volta. Prodotto da Catcher Music PM, Edizioni StarpointRoyal è distribuito da Altafonte Italia. I Jalisse sono ormai diventati un fenomeno, ma dietro a questa tendenza che ormai è sulla bocca di tutti, si nascondono due artisti semplici, persone tra le persone, antidivi e comodamente raggiungibili. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

