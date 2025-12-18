I Gospel sound machine in concerto al teatro Marrucino
Vivi un’emozionante serata di musica gospel al Teatro Marrucino di Chieti. I Gospel Sound Machine, guidati dal maestro Loris Medoro, portano sul palco vibranti melodie e armonie coinvolgenti, in un’atmosfera unica all’interno di ‘Amami teatro’. Un’esperienza musicale imperdibile che unisce passione, talento e spiritualità, lasciando il pubblico senza fiato.
I Gospel sound machine, sotto la direzione del maestro Loris Medoro, saranno in concerto nella splendida cornice del Marrucino di Chieti, all’interno di ‘Amami teatro’. L'appuntamento tra gospel, anima e vibrazioni natalizie è per venerdì 19 dicembre, alle 22,30.Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
