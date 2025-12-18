I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il video

Migliaia di giovani agricoltori di Coldiretti si sono riuniti a Bruxelles in un grande corteo, manifestando contro le proposte della Commissione Europea su Mercosur e la nuova Politica Agricola Comune. Un gesto di forte protesta volto a difendere il settore agricolo italiano e europeo, chiedendo un cambiamento di rotta che tuteli il territorio e le tradizioni agricole. La mobilitazione testimonia l’importanza di un’agricoltura sostenibile e rispettosa delle eccellenze nazionali.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Sono migliaia gli agricoltori della Coldiretti scesi in piazza a Bruxelles per chiedere un'inversione di rotta rispetto alle proposte della Commissione Ue a guida Von der Leyen su Mercosur e nuova Pac. I coltivatori hanno sfilato in Boulevard Roi Albert con il Presidente Prandini e il segretario generale Gesmundo, al grido di "Questa non è l'Europa che vogliamo". Tra loro anche i giovani di Coldiretti, rappresentati da Federico Bucalo e Anna Maria Mantovani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

