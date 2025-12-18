I Giovani Democratici sui trasporti L' Abruzzo faccia come la Spagna la mobilità è un diritto

I Giovani Democratici sottolineano l'importanza di una mobilità accessibile e sostenibile in Abruzzo. Ispirandosi alla Spagna, che ha adottato un abbonamento unico nazionale, invitano a un cambiamento coraggioso per garantire servizi di trasporto pubblici efficienti e inclusivi, riconoscendo il diritto di tutti a muoversi facilmente.

Anche l'Abruzzo deve fare una scelta coraggiosa sul trasporto pubblico per renderlo accessibile a tutti, come ha fatto la Spagna che introduce un abbonamento unico nazionale per autobus e treni. A dirlo Saverio Gileno segretario regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo, assieme ai segretari.

Giovani democratici: "Salasso natalizio per studenti e lavoratori, tornare in Abruzzo costa almeno 200 euro" - Il costo è medio tra treni e aerei con rincari fino al 100% e i numeri sono del 4 dicembre. ilpescara.it

Giovani Democratici denunciano salasso trasporti a Natale - I giovani democratici denunciano quella che definiscono la batosta sui trasporti per il ricongiungimento famigliare di studenti e pendolari a Natale. msn.com

