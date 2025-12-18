I genitori di Palmoli sono cambiati La relazione che apre al ritorno dei figli | Casa salute scuola Atteggiamento positivo e confortante

I genitori di Palmoli hanno mutato atteggiamento, aprendosi a un nuovo equilibrio. Nathan e Catherine, dopo aver lottato contro le difficoltà, hanno scelto la strada del dialogo e della collaborazione, ponendo al centro il benessere dei figli. Un cambiamento che segna un passo importante verso un futuro più sereno e positivo per tutta la famiglia.

Palmoli (Chieti) – Nathan e Catherine hanno deposto le armi: hanno smesso di combattere contro le istituzioni e iniziato a lavorare a una tregua per il bene dei figli. Obiettivo: spegnere l’incendio giudiziario nel bosco e riportare i bambini a casa entro Natale. “I segnali di cambiamento avviati dai genitori, in termini di responsabilità e attenzione alle esigenze dei minori, costituiscono un elemento positivo che merita di essere sostenuto e consolidato”, scrive la curatrice speciale dei tre minori, l’avvocata Marika Bolognese. È in questo documento, depositato alla Corte d’Appello de L’Aquila, il destino prossimo della famiglia di Palmoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

