I figli di Rob Reiner rompono il silenzio dopo la tragedia | Erano i nostri migliori amici
I figli di Rob Reiner si aprono per la prima volta dopo la tragica perdita, condividendo il dolore che li ha colpiti profondamente. Un momento difficile in cui parole sembrano insufficienti a descrivere il vuoto lasciato da quella notte tragica. La loro testimonianza rappresenta un gesto di coraggio e speranza nel percorso di elaborazione di un lutto così intenso.
È un dolore che nessuna parola può descrivere quello che stanno vivendo Jake e Romy Reiner. Per la prima volta dall’orribile notte del 14 dicembre, i due figli di Rob e Michele Reiner hanno deciso di parlare pubblicamente, rompendo un silenzio carico di sofferenza e incredulità. Il celebre regista di film iconici come La storia infinita (The Princess Bride) e Stand By Me – Ricordo di un’estate è stato trovato senza vita insieme alla moglie Michele nella loro casa di Brentwood, Los Angeles. Un dramma che ha sconvolto Hollywood e il mondo intero, reso ancora più atroce dalla dinamica degli eventi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
