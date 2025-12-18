I due lati

Due lati, due prospettive che si confrontano e si riflettono, spesso in modo ironico e pungente. La vignetta di oggi per Il Fatto Quotidiano mette in luce le contraddizioni e le sfumature di temi attuali come Meloni, Kiev, Trump, con uno sguardo satirico che invita alla riflessione. Un modo per esplorare le complessità del nostro tempo attraverso l’arte del disegno e della satira.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.