I due lati
Due lati, due prospettive che si confrontano e si riflettono, spesso in modo ironico e pungente. La vignetta di oggi per Il Fatto Quotidiano mette in luce le contraddizioni e le sfumature di temi attuali come Meloni, Kiev, Trump, con uno sguardo satirico che invita alla riflessione. Un modo per esplorare le complessità del nostro tempo attraverso l’arte del disegno e della satira.
– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #meloni #kiev #trump #vignette #satira #natangelo #ilfattoquotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
