I diari del cardinale Tonini | Oltre 200 quaderni fitti di pensieri Lui un punto di riferimento

I diari del cardinale Tonini rivelano un tesoro di oltre 200 quaderni pieni di riflessioni profonde. Figura di grande rilievo, il suo ruolo come punto di riferimento si manifesta anche in apparizioni televisive, come l’intervista con Enzo Biagi sui Dieci Comandamenti, prima di molte altre. Un percorso intellettuale e spirituale che testimonia l’impegno di un uomo di fede e pensiero, lasciando un’eredità di pensieri e dialoghi fondamentali.

© Ilrestodelcarlino.it - I diari del cardinale Tonini: "Oltre 200 quaderni fitti di pensieri. Lui un punto di riferimento" "Monsignor Tonini, allora vescovo, compare in televisione nella nota intervista con Enzo Biagi sui 10 comandamenti, la prima di molte. Papa Giovanni Paolo II lo vede in tv e dice "Dobbiamo valorizzarlo, perché abbiamo bisogno di voci così sui mass media, persone che riescano a farsi ascoltare e accettare anche quando esprimono i punti più faticosi della dottrina della Chiesa". È stato questo il primo passo della nomina a cardinale di Ersilio Tonini". A raccontarlo è stato l'arcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni, ieri, alla presentazione di 'È davvero vero! Inno allo stupore', prima raccolta dei manoscritti di Tonini, pubblicata a 50 anni esatti dalla nomina ad arcivescovo di Ravenna cui seguirà quella di cardinale nel 1994.

La prima raccolta dei manoscritti del Cardinale Tonini e le testimonianze di chi l’ha conosciuto - La prima raccolta delle trascrizioni dei diari manoscritti del Cardinale Ersilio Tonini verrà presentata, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18, ... ravennaedintorni.it

Si presenta la prima raccolta delle trascrizioni dei diari manoscritti del Cardinale Ersilio Tonini - Durante l’evento, si susseguiranno la lettura e il commento di brani del libro e alcune testimonianze di persone che hanno conosciuto il Cardinale ... ravennaedintorni.it

Il 17 dicembre all’Opera di Santa Teresa l’Arcivescovo Ghizzoni presenta le trascrizioni dei diari del Cardinale, nel 50° anniversario del suo arrivo in Diocesi. Offerte al dormitorio a lui dedicato - facebook.com facebook

