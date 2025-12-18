I dem Usa pubblicano nuove foto di Epstein | spunta anche Chomsky

I democratici della Commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubbliche nuove immagini provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein, tra cui spunta anche il figura di Noam Chomsky. Le foto sollevano interrogativi e alimentano il dibattito pubblico sulle connessioni e i misteri legati al controverso finanziere. Un elemento che riaccende l’attenzione sulle indagini e sulle implicazioni di questo caso ancora avvolto nel riserbo.

© Lettera43.it - I dem Usa pubblicano nuove foto di Epstein: spunta anche Chomsky Gli esponenti democratici della Commissione di Vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno diffuso altre fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Negli scatti si vedono il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato. Bill Gates con una donna dal volto oscurato. Un'altra fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di Lolita, il romanzo di Vladimir Nabokov. Un'altra ancora parole che sembrano scritte sulla schiena di qualcuno. Altre immagini mostrano Epstein circondato da diverse donne in varie situazioni, ad esempio su un aereo e davanti a un computer portatile.

Epstein, dem Usa pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates - I dem della Commissione di Vigilanza della Camera Usa hanno diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. msn.com

USA, i dem pubblicano nuove foto di Trump dall'archivio di Epstein | Altro guaio per il tycoon: arriva la causa contro la Ballroom - I dem della commissione di vigilanza della Camera Usa hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano diversi personaggi influenti legati al defunto finanziere pedo ... msn.com

