I dati dell’Osservatorio sull’Infedeltà 2025 raccontano un’Italia che riscopre la relazione stabile la voglia di fedeltà e legami esclusivi

L’Osservatorio sull’Infedeltà 2025 rivela un’Italia che sceglie di riscoprire la stabilità e la fedeltà, sfatando il mito del tradimento come destino inevitabile. In un contesto in cui storie di cuori spezzati e passioni clandestine hanno dominato l’immaginario collettivo, si apre una nuova fase di valorizzazione di legami duraturi e autentici. Un cambiamento che segna un passo verso relazioni più sincere e profonde.

Per anni il tradimento è stato raccontato come inevitabile, quasi fisiologico. Il grande cliché delle storie d'amore finite male, narrato nelle canzoni, nei film e nell'arte. Negli ultimi anni è stato analizzato come impulso, come sintomo di insofferenza verso la monogamia e la relazione chiusa: compreso, normalizzato, accolto nell'immaginario collettivo. Eppure qualcosa sta cambiando. In Italia, almeno, sembra tornare il desiderio di legami stabili e relazioni esclusive. Dopo aver detenuto per anni il primato europeo dell'infedeltà – con un picco del 45% nel 2022 – oggi il trend si inverte. Almeno a quanto pare dai dati rilasciati dall' Osservatorio Italiano sull'Infedeltà 2025.

