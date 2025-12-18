I conti del minimetrò Nel 2026 serviranno ben undici milioni Passeggeri in aumento

Il minimetrò di Perugia, destinato a richiedere ben undici milioni di euro nel 2026, continua a rappresentare una sfida economica per il Comune. Nonostante i costi di manutenzione elevati, il numero di passeggeri in costante crescita testimonia un miglioramento delle performance e un crescente interesse da parte della cittadinanza. Un sistema che, tra criticità e successi, si conferma come un elemento centrale nel panorama dei trasporti urbani della città.

Perugia, 18 dicembre 2025 – Una vera “zavorra” per il bilancio comunale. Un sistema che richiede costi di manutenzione significativi, anche se per fortuna i suoi risultati stanno progressivamente migliorando. Parliamo del minimetrò, di cui ieri si è discusso in commissione Bilancio, con un intervento dell’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi che è stato eloquente. “Per le necessarie opere straordinarie di manutenzione, negli anni non sono stati accantonati fondi, pertanto nel 2026 si prevede uno stanziamento di circa 11 milioni e per il 2027 11,5 milioni”. Questo tipo di manutenzione si effettua ogni vent’anni e l’operazione in sé ha un costo di 7,5 milioni nel triennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

