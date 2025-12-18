I conti del bilancio sotto la lente | Un euro su quattro va al sociale

Esploriamo i numeri di un bilancio che riflette impegno e attenzione al sociale. Con circa un quarto delle risorse destinate al sociale e un pareggio di 29 milioni di euro previsto per il 2026, si evidenzia una strategia di investimento progressiva. Il capitolo investimenti, partito con prudenza, si espande nel triennio raggiungendo i 13 milioni di euro, sottolineando una visione sostenibile e orientata al futuro.

Ventinove milioni di euro di pareggio nel 2026, una quota di bilancio sociale che sfiora il 26% del totale spese correnti, un capitolo investimenti che parte prudente e si rimpingua nel triennio arrivando ai 13 milioni di euro di investimenti. Dibattito e voto per documento unico di programmazione e bilancio, "un documento costruito – così il sindaco Antonio Fusè – con rigore, coerenza e pieno rispetto delle regole. E un documento, soprattutto, che in un contesto economico con semplice conferma la centralità della tutela dei servizi essenziali e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

