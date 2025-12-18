I consiglieri Dc all' amministrazione | La Ztl diurna sia sospesa nelle giornate pre festive del periodo natalizio
I consiglieri della Dc chiedono la sospensione della Ztl diurna nelle giornate pre festive del periodo natalizio, per sostenere le attività commerciali e rendere più vivace il centro cittadino. La proposta, già avanzata formalmente, si inserisce in un contesto di iniziative volte a favorire un clima di festa e di maggiore accessibilità durante le settimane più importanti dell’anno.
“Abbiamo presentato una richiesta formale per la sospensione della Ztl diurna nelle giornate pre festive del periodo natalizio, che insieme alla già prevista sospensione nelle giornate festive, si pone l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro cittadino e favorire una più ampia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
