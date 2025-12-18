I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Scopri i cinque eventi imperdibili di questo fine settimana: tra spettacoli, musica e magie, un'esperienza unica ti attende. Dal terzo weekend di Tutti Matti sotto zero nel Parco della Cittadella, dedicato alle magie nouvelle, alle emozioni di The Barnard Loop e ad altre iniziative coinvolgenti, preparati a vivere momenti indimenticabili. Non lasciarti sfuggire queste occasioni di divertimento e stupore, perfette per tutta la famiglia.

© Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Tutti Matti sotto zero, il 20 e il 21 The Barnard Loop Il terzo weekend di Tutti Matti sotto zero, sotto lo chapiteau riscaldato nel Parco della Cittadella, sarà dedicato alla magie nouvelle, una pratica scenica di grande fascino, capace di ribaltare la realtà e spiazzare la percezione del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Leggi anche: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Weekend e Ponte dell'Immacolata a Roma: 16 eventi da non perdere dal 6 all'8 dicembre; Capodanno in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere!; Eventi e sagre in Sardegna nel fine settimana. I cinque eventi da non perdere nel fine settimana - Ecco gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 12 a domenica 14 dicembre ... parmatoday.it

Natale, eventi nel territorio cortonese

Era intervenuto per calmare una lite fuori dal suo locale, ma in pochi secondi è stato circondato e colpito con violenza. Il barista 37enne rischia di perdere un occhio dopo l'aggressione subita da cinque giovanissimi. Uno di loro, oggi 19enne, è stato condanna facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.