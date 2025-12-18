I carabinieri al Centro Verga | consegnati i giochi ai bambini

I carabinieri tornano al Centro Verga per portare sorrisi e speranza ai bambini ricoverati. Anche quest’anno, rappresentanti dell’Associazione e militari del Comando provinciale hanno consegnato regali di Natale a oltre 140 piccoli pazienti nei reparti di Pediatria e Oncologia pediatrica, portando un momento di gioia e solidarietà in un periodo speciale dell’anno.

© Ilgiorno.it - I carabinieri al Centro Verga: consegnati i giochi ai bambini Anche quest'anno i rappresentanti dell'Associazione nazionale Carabinieri e i militari del Comando provinciale hanno fatto visita al Centro Verga per portare i regali di Natale agli oltre 140 bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia pediatrica. Macchinine, bambole e giochi per accontentare i desideri di tutti. I regali, acquistati grazie al contributo della Bcc di Carate e Treviglio, sono stati preparati dai volontari della sezione di Monza. Ogni dono è stato accompagnato dai biglietti di auguri realizzati dai detenuti del Gruppo di arteterapia della Casa di reclusione di MilanoBollate e dai bambini della scuola Manzoni di Pescate.

