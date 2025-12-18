In un blitz a Massa Lombarda, i cani antidroga hanno individuato rapidamente un uomo con 4,5 chili di hashish nascosti. La loro abilità ha permesso di scoprire una sostanza illecita, evidenziando l’efficacia del lavoro delle unità cinofile contro lo spaccio di droga. Un intervento che sottolinea l’importanza di strumenti specializzati nella lotta al narcotraffico e nella tutela della sicurezza pubblica.

© Ilrestodelcarlino.it - I cani antidroga fiutano l’hashish. Ne nascondeva 4 chili e mezzo

I cani antidroga lo hanno individuato subito: per loro quel 34enne, fermato mentre era in giro in bicicletta a Massa Lombarda, aveva addosso l’odore di una sostanza stupefacente. E per quanto lui si sia affrettato a negare categoricamente, la perquisizione a casa sua ha dato ragione a Kenia e Malik, i due finanzieri a quattro zampe: sono infatti stati rinvenuti 4 chili e mezzo di hashish e 30mila euro in contanti. L’uomo è così stato arrestato. Tutto è nato da un controllo di routine delle fiamme gialle: l’attività è stata infatti intensificata in vista delle festività. La pattuglia, in servizio a Massa Lombarda, ha fermato un 34enne in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Cani antidroga scovano 4 chili di hashish e 30mila euro in contanti nel garage: un uomo nei guai

Leggi anche: Catania, i cani antidroga fiutano la marijuana: 26enne arrestato a Picanello

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I cani antidroga fiutano l’hashish. Ne nascondeva 4 chili e mezzo - Massa Lombarda, un 34enne è stato arrestato dopo un controllo mentre era in giro in bicicletta. ilrestodelcarlino.it