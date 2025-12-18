I cani antidroga fiutano l’hashish Ne nascondeva 4 chili e mezzo
In un blitz a Massa Lombarda, i cani antidroga hanno individuato rapidamente un uomo con 4,5 chili di hashish nascosti. La loro abilità ha permesso di scoprire una sostanza illecita, evidenziando l’efficacia del lavoro delle unità cinofile contro lo spaccio di droga. Un intervento che sottolinea l’importanza di strumenti specializzati nella lotta al narcotraffico e nella tutela della sicurezza pubblica.
I cani antidroga lo hanno individuato subito: per loro quel 34enne, fermato mentre era in giro in bicicletta a Massa Lombarda, aveva addosso l’odore di una sostanza stupefacente. E per quanto lui si sia affrettato a negare categoricamente, la perquisizione a casa sua ha dato ragione a Kenia e Malik, i due finanzieri a quattro zampe: sono infatti stati rinvenuti 4 chili e mezzo di hashish e 30mila euro in contanti. L’uomo è così stato arrestato. Tutto è nato da un controllo di routine delle fiamme gialle: l’attività è stata infatti intensificata in vista delle festività. La pattuglia, in servizio a Massa Lombarda, ha fermato un 34enne in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
