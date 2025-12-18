I bambini portano un ‘Natale a Colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani in tutta la provincia
I bambini portano un “Natale a Colori” nelle strutture per anziani, creando un’atmosfera di calore e condivisione. Il progetto “Una comunità a colori”, promosso dall’Azienda Usl di Modena, coinvolge tutta la comunità in un gesto di inclusione e solidarietà, trovando nel periodo natalizio la sua massima espressione. Un’iniziativa che unisce generazioni, donando sorrisi e colore alle festività.
Una comunità che sa includere e donare. Nasce da questo presupposto il progetto "Una comunità a colori", promosso durante l'anno scolastico dalle referenti territoriali della promozione della salute dell'Azienda Usl di Modena, e che trova nel periodo natalizio la sua espressione più intensa
