I 93 anni di Latina | la città festeggia la sua inaugurazione Gli eventi per il 18 dicembre

Il 18 dicembre, Latina celebra con entusiasmo i suoi 93 anni di storia. Dopo gli eventi di ieri, la città si anima con un'intera giornata dedicata alle iniziative per ricordare e festeggiare la sua inaugurazione. Un momento speciale per rivivere le radici e guardare al futuro di questa comunità vibrante e in continua crescita.

West Nile, morta una donna di 93 anni: è la quarta vittima nel Lazio - La paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata inizialmente al San Paolo di Velletri, da ... tgcom24.mediaset.it

Franca Bellamio aveva 89 anni. I funerali si svolgeranno domani a Latina nella Parrocchia San Francesco d’Assisi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.