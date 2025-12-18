I 93 anni di Latina | la città festeggia la sua inaugurazione Gli eventi per il 18 dicembre
Il 18 dicembre, Latina celebra con entusiasmo i suoi 93 anni di storia. Dopo gli eventi di ieri, la città si anima con un'intera giornata dedicata alle iniziative per ricordare e festeggiare la sua inaugurazione. Un momento speciale per rivivere le radici e guardare al futuro di questa comunità vibrante e in continua crescita.
Un’intera giornata di eventi - dopo quelli di ieri -: così Latina festeggia il 93esimo anniversario della sua inaugurazione. Un programma di iniziative e cerimonie messo a punto dall’amministrazione comunale per oggi, 18 dicembre; un modo per “rendere omaggio alla storia della città, ai valori. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Latina festeggia 93 anni, il programma: cerimonie, corteo e concerti il 17 e 18 dicembre - 18 dicembre 2025: onorificenze al D’Annunzio, corteo, targa FAI, Messa e concerti gratuiti. ilquotidianodellazio.it
