i 105 anni di franca ciampi e il ricordo di carlo azeglio ciampi

Oggi celebriamo un traguardo straordinario: i 105 anni di Franca Ciampi. La vedova dell’ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi ricorda con affetto quegli anni di dedizione e amore per il paese. Un compleanno che rappresenta non solo una lunga vita, ma anche un patrimonio di ricordi e valori condivisi con l’Italia.

Parla la vedova dell’ex Presidente della Repubblica. Franca Ciampi, vedova dell’ex Presidente della Repubblica Italiana, oggi compie, 18 dicembre, 105 anni. Qualche «acciacchetto», come li definisce il figlio Claudio, e una riduzione dell’udito che si accentua «quando vuole lei». Per il resto, l’ex first lady, come dimostra in un’intervista concessa a Corriere, è in buone condizioni, vigile e attenta come gli italiani la ricordano accanto a Carlo Azeglio Ciampi negli anni del Quirinale. Nella casa romana si lavora ai preparativi per la festa, ma tutto avviene con discrezione per non affaticarla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

