Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?

Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in un nuovo film Marvel dopo Avengers: Secret Wars? Secondo alcune indiscrezioni, l’attore potrebbe riprendere il ruolo sia nel film evento che in altri progetti futuri, incluso uno in solitaria. Con il reboot del Marvel Cinematic Universe e l’introduzione della Saga dei Mutanti, cresce l’attesa per un ritorno dell’iconico mutante interpretato da Jackman. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Sappiamo bene che dopo la conclusione della Saga del Multiverso con Avengers: Secret Wars, il Marvel Cinematic Universe subirà un leggero reboot che darà il via alla Saga dei Mutanti e ora un nuovo rumor sembra indicare che avremo un nuovo film con al centro Wolverine. Stando a quanto riportato dalla nota insider di settore, MyTimeToShineHello, sembra che Hugh Jackman non solo riprenderà i panni di Logan in Secret Wars ma anche in un nuovo film da solista che sarebbe attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios.

