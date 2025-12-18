Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?

Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in un nuovo film Marvel dopo Avengers: Secret Wars? Secondo alcune indiscrezioni, l’attore potrebbe riprendere il ruolo sia nel film evento che in altri progetti futuri, incluso uno in solitaria. Con il reboot del Marvel Cinematic Universe e l’introduzione della Saga dei Mutanti, cresce l’attesa per un ritorno dell’iconico mutante interpretato da Jackman. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

L'attore non solo dovrebbe tornare a interpretare il ruolo di Logan in Avengers: Secret Wars ma anche in un ulteriore film successivo e di nuovo in solitaria, ecco quello che sappiamo Sappiamo bene che dopo la conclusione della Saga del Multiverso con Avengers: Secret Wars, il Marvel Cinematic Universe subirà un leggero reboot che darà il via alla Saga dei Mutanti e ora un nuovo rumor sembra indicare che avremo un nuovo film con al centro Wolverine. Stando a quanto riportato dalla nota insider di settore, MyTimeToShineHello, sembra che Hugh Jackman non solo riprenderà i panni di Logan in Secret Wars ma anche in un nuovo film da solista che sarebbe attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

