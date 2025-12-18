horses ha recuperato i costi di sviluppo nonostante il ban da steam

Horses, il progetto dello studio italiano Santa Ragione, si distingue nel panorama indipendente grazie al suo sorprendente successo. Nonostante il ban su Steam, la principale piattaforma di distribuzione PC, il gioco ha raggiunto l'obiettivo di recuperare i costi di sviluppo in sole due settimane dal lancio. Un esempio di determinazione e innovazione che conferma il valore e la resilienza dell’industry italiana nel mondo videoludico.

A due settimane dal lancio, Horses rappresenta un caso emblematico nel panorama videoludico indipendente, visto che il titolo dello studio italiano Santa Ragione è riuscito a recuperare completamente i costi di sviluppo, nonostante il ban da Steam, la principale piattaforma di distribuzione PC. Un risultato tutt’altro che scontato, ottenuto in un contesto complesso e segnato da forti difficoltà produttive. I numeri raccontano una storia di resilienza, ma anche di limiti strutturali del settore. E il comunicato dello studio offre uno spaccato raro e trasparente su cosa significhi davvero “rientrare dei costi”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

