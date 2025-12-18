Horses ha recuperato i costi di sviluppo nonostante il ban da Steam
Horses, il progetto dello studio italiano Santa Ragione, si distingue nel panorama indipendente grazie al suo sorprendente successo. Nonostante il ban su Steam, la principale piattaforma di distribuzione PC, il gioco ha raggiunto l'obiettivo di recuperare i costi di sviluppo in sole due settimane dal lancio. Un esempio di determinazione e innovazione che conferma il valore e la resilienza dell’industry italiana nel mondo videoludico.
A due settimane dal lancio, Horses rappresenta un caso emblematico nel panorama videoludico indipendente, visto che il titolo dello studio italiano Santa Ragione è riuscito a recuperare completamente i costi di sviluppo, nonostante il ban da Steam, la principale piattaforma di distribuzione PC. Un risultato tutt’altro che scontato, ottenuto in un contesto complesso e segnato da forti difficoltà produttive. I numeri raccontano una storia di resilienza, ma anche di limiti strutturali del settore. E il comunicato dello studio offre uno spaccato raro e trasparente su cosa significhi davvero “rientrare dei costi”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Destiny 2, Bungie sta rimborsando i giocatori su Steam dopo il ban del gioco in alcuni territori
Leggi anche: Steam bandisce il gioco horror indie horses e lo studio affronta difficoltà finanziarie
Horses ha recuperato i suoi costi nonostante il ban da Steam: ecco quanto ha venduto; Horses ha recuperato i costi di sviluppo, nonostante il ban da Steam.
Horses ha recuperato i suoi costi nonostante il ban da Steam: ecco quanto ha venduto - Santa Ragione ha diramato i dati di Horses, che è riuscito a recuperare i suoi costi nonostante il ban da Steam, forte di una grande risonanza mediatica. multiplayer.it
Horses: l'horror italiano bannato da Steam ed Epic Games Store ha venduto 18.000 copie, recuperati i costi - Nonostante i ban da Steam ed Epic Games Store, il controverso horror Horses è riuscito a vendere oltre 18. it.ign.com
HORSES: le vendite evitano il fallimento di Santa Ragione, ma il futuro resta incerto - 000 copie e salva Santa Ragione dal fallimento, ma senza garantire l’avvio di un nuovo progetto. vgmag.it
Horses ha recuperato i costi di sviluppo, nonostante il ban da Steam dlvr.it/TPtQVH #Horses #Videogiochi #GamingNews #SviluppoVideogiochi #Steam x.com
Lo studio di sviluppo italiano Santa Ragione ha diramato un comunicato stampa per annunciare che a due settimane dal lancio, Horses ha venduto più di 18.000 copie, generando circa 65.000 dollari di ricavi netti e riuscendo a ripagare i suoi costi di sviluppo. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.