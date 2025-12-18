Horner torna in Formula 1 con un nuovo ruolo | l’ex Red Bull diventa azionista
Christian Horner, ex team principal della Red Bull, fa il suo ritorno nel mondo della Formula 1 come azionista. Dopo aver guidato con successo la scuderia, ora si prepara a contribuire con la sua esperienza e visione strategica, segnando un nuovo capitolo della sua carriera nel prestigioso mondo delle corse.
Christian Horner è pronto a tornare in Formula 1: l’ex team principal della Red Bull si prepara a ricoprire il ruolo di azionista. Christian Horner non ha mai davvero lasciato la Formula 1. A pochi mesi dall’uscita di scena dalla Red Bull, il manager inglese ha continuato a muoversi dietro le quinte. L’ex team principal . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito: vuole diventare azionista dell’Alpine
Leggi anche: Horner, archiviato il caso molestie: ora si apre il futuro post Red Bull
Christian Horner punta il grande rientro in Formula 1: ecco come l'amico Briatore può aiutarlo; Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito: vuole diventare azionista dell'Alpine; Formula 1 | Horner in trattative con Alpine? Possibile acquisizione di quote; Horner verso Alpine, possibile ritorno in Formula 1 nel 2026.
Christian Horner punta il grande rientro in Formula 1: ecco come l'amico Briatore può aiutarlo - Ecco il ruolo chiave del suo amico Briatore e le trattative che potrebbero riportarlo in pista ... msn.com
Christian Horner valuta il ritorno in Formula 1: contatti in corso con Alpine - Christian Horner valuta il ritorno in Formula 1 dopo l’uscita da Red Bull. quotidianomotori.com
Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito: vuole diventare azionista dell’Alpine - Dopo il licenziamento dalla Red Bull, Christian Horner prepara il rientro immediato in Formula 1 con un ruolo inedito: non solo manager, ma azionista ... fanpage.it
Why Max & Lewis Think Red Bull is Stronger Without Albon
Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito: non solo manager, ma azionista. L’obiettivo è l’Alpine, dove il 24% delle quote è in vendita. Sullo sfondo l’asse con Flavio Briatore, i motori Mercedes e la rivalità con Toto Wolff. Il licenziamento di Chr - facebook.com facebook
Dopo voci relative a un suo possibile ritorno in F1 con una rete di investitori interessata ad acquisire quote di uno degli undici team, Chris Horner non ha negato di essere al lavoro per un clamoroso ritorno Link dell'articolo nel primo commento Foto - X: L x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.