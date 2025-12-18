' Hook Capitan Uncino' spettacolo per bambini

Sabato 17 gennaio al Teatro Manzoni arriva ‘Hook Capitan Uncino’, uno spettacolo magico e avventuroso per bambini. Ricco di emozioni e sorprese, questa produzione con regia di Pietro Clementi trasporterà i piccoli spettatori nel fantastico mondo dei pirati e delle avventure sul mare. Un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia, tra fantasia e divertimento.

© Milanotoday.it - 'Hook Capitan Uncino', spettacolo per bambini Sabato 17 gennaio al Teatro Manzoni arriva lo spettacolo 'Hook Capitan Uncino', con la regia di Pietro Clementi.Lo spettacoloUn Teatro da Favola accoglie il piccolo pubblico con un nuovo spettacolo. Un avvocato senza scrupoli ha perso ogni ricordo della propria infanzia. Quando i suoi figli.

