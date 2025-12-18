Hojlund questa sera avrebbe potuto giocare con la maglia del Milan

Hojlund, protagonista di un’estate di voci e trattative, avrebbe potuto indossare la maglia del Milan questa sera. Poco prima dell’annuncio del suo trasferimento al Napoli, il club rossonero aveva tentato di strapparlo ai rivali, ma l’affare non si concretizzò. Un duello di mercato che ha alimentato speranze e delusioni, lasciando il futuro dell’attaccante danese ancora avvolto nel mistero.

© Ilnapolista.it - Hojlund questa sera avrebbe potuto giocare con la maglia del Milan Poco prima dell’annuncio di Hojlund al Napoli, ci fu, fin estate, un tentativo del Milan per soffiare l’attaccante danese, mai andato in porto. La Gazzetta oggi, alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli, ricorda questa possibilità e definisce Rasmus come “ desiderio proibito di Allegri”. Potrebbe interessarti: Hojlund, il Milan ha effettuato (e fallito) un tentativo in extremis per soffiarlo al Napoli “Mai totalmente sedotto, ma comunque fortemente tentato. Solo che alla fine della storia, per stringersi la mano e cominciare un percorso insieme, c’è bisogno di una risposta a ogni domanda e di una soluzione a ogni problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato: due calciatori avrebbero potuto giocare il big match a maglie invertite! Cosa è successo quest’estate Leggi anche: Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor in vista della sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, a Udine ecco la coppia giusta: è Hojlund il partner perfetto per Neres; Napoli, che messaggio alle rivali per lo scudetto: Conte non si ferma più con Neres e Hojlund; Avrebbe fatto la fortuna di Allegri. Retroscena calciomercato di Gazzetta: un azzurro poteva giocare nel Milan questa sera. Hojlund questa sera avrebbe potuto giocare con la maglia del Milan - La Gazzetta ricorda che Hojlund avrebbe potuto giocare nel Milan questa sera e non nel Napoli se il mercato fosse andato diversamente ... ilnapolista.it

GAZZETTA - Napoli, Hojlund avrebbe potuto giocare la Supercoppa a maglie invertite - La Gazzetta dello Sport scrive di come Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, avrebbe potuto indossare una maglia opposta a quella azzurra proprio in occasione della sfida di Supercoppa. napolimagazine.com

Napoli, che messaggio alle rivali per lo scudetto: Conte non si ferma più con Neres e Hojlund - Ma ci sono vittorie e vittorie e quella di ieri sera al Maradona per il Napoli ha un peso specifico non indifferente, perché ... msn.com

Rasmus Hojlund, la notizia arriva dopo la partita di ieri sera: tifosi Napoli preoccupati I DETTAGLI https://bit.ly/451ClGH - facebook.com facebook

Pagelle Napoli-Juventus: Hojlund principe (8), Neres alla Jairzinho (7). Patema Kalulu (5), incubo Kelly (4,5) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.