Hojlund post Napoli-Milan | Molto felice per il gruppo Lukaku? Grande rapporto

Dopo il match tra Napoli e Milan, Rasmus Hojlund si è confidato con ‘SportMediaset’, esprimendo la sua soddisfazione per il gruppo e sottolineando il rapporto speciale con Lukaku, in un contesto di grande fermento a Riyadh.

Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund lanciano gli azzurri verso la finale di Supercoppa. Rileggi qui la partita. - Conte vara leggeremente la formazione e inserisce Jesus e Vergara e Politano ... ilnapolista.it

STATISTICHE - Considerando le ultime tre giornate post sosta di novembre, due dei tre giocatori che sono stati coinvolti in più reti in Serie A sono del Napoli: #DavidNeres (quattro, grazie a tre gol e un assist) e Rasmus #Hojlund (quattro, grazie a due reti e du - facebook.com facebook

