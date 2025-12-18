Hojlund il Milan sfiorato e il blitz Napoli che cambiò l’estate

L’estate del calcio italiano è stata segnata da colpi di scena e trattative sfumate. Hojlund, il Milan e il Napoli sono stati protagonisti di momenti intensi e decisioni che hanno rivoluzionato il panorama. Tra sogni mancati e colpi di scena, questa stagione rimarrà impressa come un capitolo di passione e imprevedibilità. Scopri come gli eventi di questa estate hanno definito il futuro delle grandi squadre italiane.

Hojlund questa sera avrebbe potuto giocare con la maglia del Milan - La Gazzetta ricorda che Hojlund avrebbe potuto giocare nel Milan questa sera e non nel Napoli se il mercato fosse andato diversamente ... ilnapolista.it

Napoli-Juventus 2-1, è la notte di Hojlund: un vero bomber per volare - Due colpi secchi di Hojlund hanno consentito al Napoli di battere la Juve del grande ex Spalletti e di rafforzare la posizione in testa alla ... ilmattino.it

#Pellegatti: "Rosa del #Milan insufficiente. Questa cosa di #Hojlund mi fa impazzire" #SempreMilan #calciomercato x.com

Il Napoli torna in vetta, aspettando il Milan Una doppietta di Rasmus Hojlund decide il big match al Maradona: a nulla è servito il momentaneo pareggio di Yidliz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.